Исторический центр города Шеки в Азербайджане включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. Исторический центр древнего азербайджанского города Шеки вместе с Ханским дворцом включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитете всемирного наследия, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Как сообщил в беседе с журналистами министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, это уже третий памятник Азербайджана, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Азербайджанские эксперты, правительство страны, Министерство культуры и Национальная академия наук в течение шести лет работали над файлом, связанным с историческим центром Шеки вместе с Ханским дворцом и представили его в различные международные организации", - сказал он.

По словам министра, процесс принятия проходил "не очень гладко", однако приведенные азербайджанской стороной аргументы способствовали принятию положительного решения. "Это чрезвычайно важное решение для нашей истории, самосознания азербайджанского народа", - сказал министр.

Древний город Шеки

Город Шеки расположен на северо-западе Азербайджана, в 370 км от Баку, в отрогах гор Большого Кавказа. В центре Шеки, который располагался на древнем Великом Шелковом пути, сохранилось большое количество памятников культуры и архитектуры - крепостные постройки, караван-сараи, храмы и мечети. Ханский дворец, или Дворец шевинских ханов, возведенный в XVIII веке, является памятником истории и архитектуры мирового значения, одним из лучших образцов дворцовой архитектуры. По преданию, при его строительстве не использовано ни одного гвоздя. Большую ценность представляют витражные окна дворца, изготовленные в технике шебеке, искусным владением которой до сих пор славятся местные мастера.

Ранее в Список всемирного наследия от Азербайджана были включены исторический центр Баку - "Ичеришехер" с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней и Гобустанский историко-художественный заповедник с древними наскальными рисунками.

43-я сессия Комитета всемирного наследия начала работу в Баку 30 июня и продлится до 10 июля. На ней рассматриваются 35 заявок на включение в Список всемирного наследия, в том числе 27 культурных, 6 природных и двух смешанных - культурно-природных объектов. Ранее в воскресенье в Список всемирного наследия были включены памятники древнего Пскова.