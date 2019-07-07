В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Город Тулун - на сегодняшний день единственный населенный пункт, остающийся подтопленным в результате паводка. Сейчас здесь подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками. На той же территории, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы", - сказали в ведомстве.

В ликвидации последствий паводка участвуют 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств. В группировку входят спасатели, военные и добровольцы. Они разделены на три группы по разным районам Тулуна. "Для доставки гуманитарных грузов и перевоза техники в резерве находится взвод плавающих транспортеров", - добавили в МЧС.