Роспотребнадзор Петербурга приостановил работу ресторана, где отравились китайские туристы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана при отеле "Шанхай" в Санкт-Петербурге после отравления китайских туристов. Об этом говорится в релизе регионального управления ведомства, опубликованном в воскресенье на его официальном сайте.

"Установлено, что в отеле "Шанхай" в 35 номерах проживают исключительно туристы из КНР. Ресторан на первом этаже обслуживает не только их, но и других гостей из Китая - до 1000 человек в день. Проверка заведения общественного питания, обслуживающего такое количество иностранных туристов, показало множество грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Деятельность заведения общественного питания для китайских туристов приостановлена с 18:00 мск 6 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Среди нарушений - отсутствие холодной воды во всех помещениях столовой, дезинфицирующих средств, санитарной одежды у сотрудников. Также специалисты ведомства выявили хранение продукции на полу, а также присутствие мух и тараканов в помещениях. В результате сотрудники Роспотребнадзора забраковали и отправили в отходы более 60 кг пищевой продукции, которая могла стать причиной распространения кишечной инфекции. Ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента.

Пострадавшие 16 китайских туристов 6 июля обратились за помощью к петербургским медикам с признаками пищевого отравления. Все они почувствовали недомогание после посещения ресторана отеля "Шанхай" на Васильевском острове по адресу Косая линия, д. 3. 15 обратившихся были помещены в больницу имени С. П. Боткина. После обследования и получения медицинской помощи все члены туристической группы от дальнейшего лечения в стационаре отказались и покинули медицинское учреждение. Вечером 6 июля группа китайских туристов в полном составе продолжила свое путешествие в Москву.