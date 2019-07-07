СМИ: археологическому комплексу Помпеи угрожает опасность

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Уничтоженный во время извержения вулкана Везувий древнеримский город Помпеи находится перед лицом серьезной угрозы. Причем исходит эта опасность со времен Второй мировой войны.

К такому мнению пришли авторы журналистского расследования, опубликованного в газете Il Fatto Quotidiano, которая впервые обнародовала материалы, касающиеся бомбардировки сил антигитлеровской коалиции 24 августа 1943 года. Тогда, как это зафиксировано в соответствующих документах, на зону города-музея под открытым небом, системные раскопки которого ведутся с XVIII века, вблизи Неаполя были сброшены 165 бомб. Специалистам с течением лет на основе свидетельств об ущербе дорогам и других повреждениях удалось выяснить, куда упали 96 снарядов, разорвались ли они.

При этом судьба 69 снарядов точно не известна. Как следует из документов Минкульта, существует карта с более или менее подтвержденным месторасположением ряда бомб, некоторые из которых не разорвались. Часть из них находится в зонах, где продолжаются раскопки "мертвого города". По свидетельству археологов, работы ведутся с максимальными мерами предосторожности и часто в присутствии саперов. Как рассказал профессор археологии Антонио Де Симоне, занимавшийся исследованиями в Помпеях, однажды они наткнулись на два снаряда. "Прямо у нас под ногами мы наткнулись на две бомбы. Одна давно разорвалась, а другая была целая", - поделился он. Как пишет газета, таким образом в Помпеях находится целый военный арсенал.

Италия под руководством Бенито Муссолини участвовала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской коалиции. И хотя с 1943 года на Апеннинах начало действовать мощное движение Сопротивления, а партизанские отряды освободили многие итальянские города от немецких войск, страна подвергалась бомбардировкам и считается проигравшей стороной.

Восставшие из пепла

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет - в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 годы до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых "энциклопедией" уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Последним сенсационным открытием стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года н.э. Около 20% древнего города остаются под землей.