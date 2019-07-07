Глава Совета раввинов Европы призвал открыть для верующих синагогу Кракова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Синагога в городе Краков, закрытая из-за спора местной общины и хасидской организации "Хабад Любавич", не должна использоваться как предмет для торга, заявил в воскресенье президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Синагога - это сердце любой еврейской общины, и ее использование в качестве оружия в спорах - это удар для всех евреев страны. Охранники в масках, стоящие перед синагогой и не пускающие людей на молитву - это образы другой эпохи", - приводит его слова пресс-служба совета.

Протест против закрытия синагоги выразил и главный раввин Польши, член постоянного комитета Совета раввинов Европы раввин Михаэль Шудрих. В своем письме лидеру еврейской общины Кракова он отметил, что в обязанности общины входит обеспечение евреев города возможностью соблюдать еврейские традиции и посещать синагогу. "Независимо от предмета спора, руководство общины обязано обеспечить самое важное и при этом самое элементарное: открыть двери синагоги и позволить евреям молиться богу", - отметил раввин.

Решение о закрытии синагоги было принято руководством еврейской общины Кракова во главе с ее председателем Тадеушем Якубовичем. По его словам, организация "Хабад Любавич", которая находилась в синагоге, нарушила условия договора аренды и правила эксплуатации здания.

По версии руководителя Хабада, раввина Элиэзера Гур-Арье, Якубович закрыл синагогу, потому что решил многократно повысить стоимость аренды, с чем не согласилось руководство общины "Хабад Любавич". 1 июля польские евреи не смогли попасть на утреннюю молитву, так как ворота были закрыты на замок, а на входе дежурили вооруженные охранники. В течение нескольких дней вокруг синагоги проходили протесты с призывом открыть ее для молящихся.