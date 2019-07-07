Ульяновские власти планируют издать "Книгу славы" с родословными семей региона

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. "Книга славы семей Симбирского и Ульяновского края", содержащая исследования родословных и истории семей региона, будет издана в 2020 году. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Сергей Морозов на подведении итогов акции "Роди патриота в День России".

"Я попросил министерство семейной политики организовать проведение семейных исследований "Моя родословная". [На их основе] мы издадим "Книгу славы семей Симбирского и Ульяновского края". Ни в одном регионе мира такого не было", - сказал он.

По его словам, книга будет также содержать описание историй жизни семей региона. "12 сентября 2020 года, в День семейного общения [в этот день в регионе ежегодно начинается акция "Роди патриота в День России"], мы подведем итог этой работы. Мы выйдем на не имеющий аналогов в мире большой, интересный, яркий труд", - уточнил Морозов.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, победительниц определяют из числа тех, в чьей семье появились дети 12 июня. Преимущество отдается многодетным семьям. В 2019 году в День России родилось 39 малышей: 22 мальчика и 17 девочек.