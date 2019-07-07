Псковские власти рассчитывают на рост турпотока после включения церквей в Список ЮНЕСКО

В воскресенье в Баку на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 10 древних церквей Пскова были включены в Список всемирного наследия организации.

"Была проведена большая работа, мы не один год над этим все вместе работали. Для нас, с одной стороны, это определенная ответственность, потому что приводить в порядок памятники будет сложнее. Но, с другой стороны, во-первых, это признание уникальности наших культурных и исторических объектов, а во-вторых, - хороший повод для того, чтобы большее количество туристов приезжало. Речь идет о 10 храмах. У нас в РФ, если не ошибаюсь, всего 24 таких объекта, пропорции понимаете, поэтому я надеюсь, что мы, когда окончательные все документы получим, будем уже в более широком плане позиционироваться в первую очередь для иностранных туристов", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что 10 объектов культурного наследия, которые вошли в список ЮНЕСКО, находятся в "хорошем состоянии". "Мы очень внимательно подходили к этому списку, его в два раза точно, а то и в три можно увеличить. Но вопрос в том, что как только они будут признаны объектами культурного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО, мы не сможем самостоятельно проводить реставрационные работы: там достаточно сложный процесс согласования и значительные ограничения по видам работ, поэтому эти 10 объектов мы подавали с расчетом как раз на то, что они в хорошем состоянии находятся", - пояснил глава региона.

Кроме того, по словам Ведерникова, в ходе реставрации некоторых объектов планируется создать доступную среду для маломобильных категорий граждан. "Мы с нашим митрополитом Тихоном этот вопрос обсуждали. Здесь важно понимать, чтобы те или иные объекты были востребованы для этой группы граждан и не все можно трогать. В Троицком соборе мы, к сожалению, этого сделать не сможем. Но где-то в храмах мы, конечно, поработаем. И мы со своей стороны поможем, и епархия со своей стороны тоже готова поддержать", - резюмировал губернатор.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, по итогам рассмотрения на сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 10 церквей Псковской школы архитектуры: "Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря", "Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор", "Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы", "Церковь Михаила Архангела с колокольней", "Церковь Покрова от Пролома", "Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда", "Церковь Георгия со Взвоза", "Церковь Богоявления со звонницей", "Церковь Николы с Усохи" и "Церковь Василия на Горке".

О монастырях

Снетогорский - действующий женский монастырь в Пскове, расположен на вершине Снятной Горы, образующей мыс. Монастырь является одним из древнейших в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Святыня является одной из ключевых достопримечательностей региона. В 2018 году в беседе с журналистами митрополит Псковский и Порховский Тихон признал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.

Мирожский монастырь XII века является единственным в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове и окрестностях, исследователи датируют постройку храма периодом между 1137 и 1143 годами. Фресковые росписи собора Мирожского монастыря создавались одновременно с возведением храма и просуществовали до XVII века, после чего были покрыты побелкой. Об их существовании стало известно лишь в 1856 году, когда в ходе ремонта собора, приуроченного к его 700-летию, под обвалившимися участками побелки открылись фрагменты фресок.