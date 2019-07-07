Детские и семейные фильмы из 23 стран покажут на фестивале "В кругу семьи" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле в воскресенье. В этом году смотр проходит в четырнадцатый раз, в его программе фильмы из 23 стран мира, сообщил журналистам президент кинофестиваля Александр Ковтунец.

"Очень приятно уже третий год проводить кинофестиваль именно здесь, в Ярославле, мы много лет путешествовали по всей России и вот тут обрели свой дом. Мы привозим самое лучшее семейное и детское кино, которое целый год собираем по всему миру. В этом году у нас представлены фильмы из 23 стран, это действительно те фильмы, которые стоит посмотреть всей семьей", - сказал Ковтунец.

По его словам, в этом году впервые к фестивалю приурочен Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. "Дети в возрасте от 15 до 17 лет из 76 регионов приехали в Ярославль. Мы уже активно с ними работаем - мы обучаем детей позитивному блогерству, то есть созданию художественного позитивного контента, который можно было бы размещать в интернете. Проходят мастер-классы", - добавил Ковтунец.

Фильмы будут оценивать как взрослое, так и детское жюри. Зрители увидят картины из России, США, Индии, Израиля, Ирана, Ирландии, Италии, Швейцарии и других стран. Также будет представлена театральная программа. Все кинопоказы будут бесплатными.

Кинофестиваль "В кругу семьи" проводится в разных городах с 2006 года.