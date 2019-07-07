Власти Иркутской области проведут свою проверку в отношении мэра Нижнеудинского района

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области проведет свою проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова в связи с появлением информации о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь устраняли последствия в коттедже чиновника. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности Худоногова после появления в СМИ и соцсетях информации о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в его доме. Мутко поручил организовать проверку достоверности информации. Факт использования коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях подтвердился.

"В отношении Сергея Худоногова будет проведена проверка. Основанием стало требование Виталия Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром в личных целях во время ликвидации последствий стихии. По результатам проверки губернатором Приангарья Сергеем Левченко будет принято решение [лишить Худоногова полномочий мэра или оставить в должности]", - говорится в сообщении.

Видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, было размещено в социальной сети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что это дом мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила ТАСС, что направит в СК информацию для проведения проверки по данному факту.

По данным МЧС на утро воскресенья, в регионе остается подтопленной часть города Тулуна. Всего с начала паводка, по уточненным данным, в Иркутской области было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. От наводнения пострадали 49 социальных объектов. Паводок начался в конце июня из-за сильных дождей. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими, ведется их поиск.