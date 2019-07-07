Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телепремии ТЭФИ. Он также призвал руководство фонда "Академии российского телевидения" (АТР) отказать Комитету в использовании приза ТЭФИ - бронзовой статуэтки "Орфея" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом говорится в заявлении Познера, размещенном в воскресенье на сайте журналиста.

"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других, - написал он. - Я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий".

Познер напомнил руководству Академии российского телевидения о том, что будучи ее президентом, он обещал скульптору Эрнсту Неизвестному, что в случае, если конкурс утратит "демократические принципы, которые изначально легли в его основу", статуэтка перестанет вручаться в качестве приза.

"Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения", - написал Познер.

Из истории

Изначально Академия российского телевидения была создана для проведения Национального телевизионного конкурса "ТЭФИ", который являлся ее главным проектом. С 2014 года функции организатора Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" перешли Комитету индустриальных телевизионных премий, его главой является Михаил Швыдкой.

Реакцией Швыдкого ТАСС пока не располагает.

12 апреля 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, ТВ Центр, СТС Медиа, Национальная медиа группа, Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек). По словам Михаила Швыдкого, новая система должна была снять обвинения в адрес организатора в необъективности.

Фонд "Академия российского телевидения" продолжает вручать свои теленаграды, в числе которых "ТЭФИ-Регион", "ТЭФИ-Капитал", "ТЭФИ Kids" и другие. В качестве приза Академия вручает статуэтки другого образца.