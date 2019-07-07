Конюхов хочет за 10 дней долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября 2019 года планирует впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями, сообщил в воскресенье ТАСС его сын Оскар Конюхов.

5-6 июля Федор Конюхов совершил первый в истории перелет на экспериментальном самолете "Летающая лаборатория" по маршруту Московская область - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодарский край - Евпатория.

"Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва - Челябинск - Новосибирск - Иркутск - Якутия - Камчатка. Это будет первая половина сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть", - сообщил сын путешественника.

По его словам, планируется, что сам перелет пройдет за семь дней, но организаторы добавляют на всякий случай еще три дня резерва на случай возможных погодных осложнений.

В настоящее время команда Конюхова просчитывает маршрут перелета самолета с учетом его габаритов, поскольку не всякий аэродром может принять летательный аппарат с размахом крыльев в 25 м.

Самолет будет оборудован видеокамерами, которые будут снимать российские просторы с высоты птичьего полета. "Будет очень красивый полет, великолепные пейзажи. Мы оборудуем самолет камерами, будем снимать нашу страну с высоты птичьего полета, по итогам сделаем фильм", - сказал Оскар Конюхов.

Он отметил, что перелет в Крым позволил испытать оборудование. "Это очень хорошая тренировка и для пилотов, и для проверки работы всего оборудования. Все прошло хорошо", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Федор Конюхов из Крыма осуществит перелет в Кисловодск, а оттуда в Москву.

Подготовка к кругосветке

Перелет в Крым был тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца. Самолет "Летающая лаборатория", на котором осуществлен перелет, создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета. Он оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла аппарата - 25 м при весе самолета всего 900 кг.

Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к Солнцу и в различных географических широтах.

В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном судне, использующем энергию солнца. Проект "Альбатрос" реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП.

В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.