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Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери

На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно
Президент РФ Владимир Путин и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Просьба президенту РФ Владимиру Путину стать крестным отцом младшей дочери главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука исходила от жены украинского политика. Об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году", - сказал он.

На вопрос, видится ли его дочь с крестным отцом, Медведчук ответил утвердительно.

По словам Медведчука, их знакомство с Путиным состоялось в начале 2000-х "на одном из официальных мероприятий". "Потом я стал главой администрации [президента Украины], поддерживал отношения с главой администрации [президента России] Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с Владимиром Владимировичем Путиным", - добавил он.

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