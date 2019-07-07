Мединский посоветовал посмотреть Россию, прежде чем ехать за рубеж

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал россиянам посетить памятники Псковской области, включенные в воскресенье в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прежде чем ехать отдыхать за рубеж.

"Псковская область буквально переполнена уникальными памятниками, крепостями, шедеврами мирового зодчества, и список ЮНЕСКО был неполным без псковского зодчества", - сказал Мединский в беседе с журналистам во время посещение Международного детского центра "Артек".

Министр выразил мнение, что включение псковских памятников в список ЮНЕСКО "подтолкнет каждого из нас поехать в Псковскую область посмотреть, поразиться". "Думаю, прежде чем ехать в Турцию, стоит поехать в Псковско-печерский монастырь, в псковские церкви, которым тысяча лет и больше", - предложил Мединский

Он напомнил, что всего в России около 30 памятников ЮНЕСКО, и этот статус дает подсказку туристам, что объекты надо посетить. "Страна наша потрясающая, очень красивая. Ничего подобного нигде в мире нет", - отметил министр.