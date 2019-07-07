Волонтеры "Том Сойер фест" в Пензе отремонтируют дом священника конца XIX века

ПЕНЗА, 7 июля. /ТАСС/. Волонтеры фестиваля "Том Сойер фест", который открылся в Пензе 7 июля, приступили к ремонту деревянного дома конца XIX века на улице Красной в центре города.

"Мы выбрали этот дом, потому что он находится на оживленной улице, возле нескольких учреждений [дом №12 по улице Красной располагается недалеко от Пензенского госуниверситета и в нескольких метрах от пензенского зоопарка]. Для старта фестиваля важно, чтобы жители Пензы увидели результат нашего труда, увидели то, что исторические здания подлежат восстановлению. Мы хотим раскрыть ту красоту, которая заложена изначально в этом доме", - рассказал журналистам координатор "Том Сойер фест" в Пензе Михаил Кириков.

По словам организаторов мероприятия, дом находится в частной собственности и не входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. "Благодаря тому, что дом не является памятником культуры регионального значения, его ремонт можно проводить своими руками. В противном случае работы могла бы проводить только организация, обладающая соответствующей лицензией", - отметил координатор "Том Сойер фест" в Пензе Евгений Кутай, отвечая на вопрос ТАСС.

Ремонтируемое сооружение

Вместе с тем у дома богатая история, рассказывают организаторы фестиваля. По их словам, дом был построен в конце XIX века, в это время на территории нынешнего зоопарка находился архиерейский сад. Есть предположение, что дом - единственный из сохранившихся флигелей сада. "Мы можем сказать точно, что этот дом принадлежал священнослужителю, остальную информацию мы будем проверять в архиве", - отметил Кириков.

По словам Кутая, дом интересен, прежде всего, элементами фасада. "Аналогов такой резьбы в Пензе нет, у него интересные наличники с навершиями, я не могу сказать, где есть еще подобные", - добавил собеседник агентства. По его словам, дом изначально был одноэтажным, однако потом его подняли домкратами, чтобы построить кирпичный фундамент.

"Этот дом не находится в программе по сносу ветхого и аварийного жилья, мы уверены в том, что хозяйка хочет и будет в этом доме жить, ее наследники относятся к этой идее [ремонта дома] благосклонно. Силами волонтеров мы проведем работы по покраске фасада, с помощью профессионального строителя отремонтируем сени - там необходимы работы по фундаменту, кровле, дверям, нужно выпрямить лестницу. Работы мы начинаем сегодня", - добавил Кириков.

Ремонт дома продлится до сентября, говорят организаторы "Том Сойер феста" в Пензе. Они не исключают, что после завершения работ возьмутся за восстановления других исторических зданий. "К нам обратились жители еще одного дома с просьбой выполнить работы на их объекте. Но, поскольку фестиваль проводится только в теплое время года, мы пока сконцентрируем усилия на доме по улице Красной, а в дальнейшем будем обращать внимание и на остальные дома", - пояснил Кириков.