Часть воспитанников "Артека" обучается театральному искусству в профильных отрядах

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Десятая часть ребят, отдыхающих в Международном детском центре "Артек", получила возможность обучаться театральному искусству в специализированных отрядах благодаря сотрудничеству учреждения с Александринским театром, сообщил журналистам в воскресенье врио директора "Артека" Константин Федоренко.

Александринский театр в рамках Года театра в России 15 марта открыл в "Артеке" олимпийскую молодежную площадку. В течение года на ней проходят мероприятия Международной театральной олимпиады, в частности лекции и мастер-классы режиссеров и руководителей Александринки, а также показ спектаклей.

"Во всех девяти лагерях [которые входят в структуру "Артека"] дети выбирают театральные отряды, они все заполнены. И сегодня этим направлением занимаются около 300 детей - около 10% от всех артековцев, участников седьмой смены", - сказал Федоренко.

Он уточнил, что Александринский театр работает с ребятами, которые прошли отбор на уровне субъектов РФ. В частности, в воскресенье в "Артеке" проходит спектакль в рамках программы театра, который посетил министр культуры России Владимир Мединский.

"В рамках театральной Олимпиады мы придумали специальный проект по популяризации театрального искусства и по обучению детей театральным основам, по выявлению молодых талантов здесь, на площадке "Артека". Проект этот ведется с середины марта до ноября, все это время здесь работают специалисты Александрийского театра, специалисты Российского института театрального искусства, занимаются с детьми в театральных секциях, что-то рассказывают, чему-то учат", - сказал Мединский.

Он отметил, что главная цель проекта не вырастить из воспитанников "Артека" театральных деятелей, а привить им хороший вкус, научить отличать хорошие работы от плохих, ценить талантливые постановки и любить театр. "Нет ни одной страны, где было бы хоть так близко столько государственных и муниципальных театров, как в России, - больше 600. Мы стараемся больше делать постановок для подростков, но тут зависит еще от того, чтобы почаще дети ходили в театр. Поход в театр - это такая хорошая привычка, <...> как к чтению, к походу в музей", - добавил министр.

Год театра в России

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.