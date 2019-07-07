В Петербурге прошел речной карнавал, посвященный Году театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Петербуржцы отметили День работников морского и речного флота ярким речным карнавалом, во время которого на теплоходах и речных трамвайчиках показали театральные представления, а буксиры исполнили вальс в акватории Невы. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье режиссер карнавала Наталия Карпусь, отметив, что нынешний карнавал посвящен Году театра в России.

"Помимо карнавального шествия теплоходов, на которых в этом году были разыграны настоящие театральные представления, и речных трамвайчиков, которые прошли по каналам города с яркими персонажами, в акваторию Невы вышли буксирные суда с коронным шоу - вальсом буксиров", - сказала Карпусь.

Праздник продолжался с полудня до вечера. Самым зрелищным представлением стал традиционный вальс буксиров в акватории Невы - три портовых буксира провальсировали перед гостями праздника, поприветствовав их фонтанами, бьющими из гидрантов. За действием можно было наблюдать с Адмиралтейской и Университетской набережных, а также на экране главной сцены карнавала, где в онлайн режиме транслировались все водные представления.

Чтобы подчеркнуть связь с Годом театра, команды всех районов Петербурга подготовили оригинальные театральные номера. Между Марсовым полем и Михайловским садом был оборудован специальный понтон, с которого зрители могли наблюдать проход теплоходов и речных трамвайчиков, на которых выступали актеры в ярких костюмах. Карнавал сопровождался насыщенной концертной программой на главной сцене, в которой участвовали артисты театра Музыкальной комедии, заслуженный артист России Сергей Рогожин, а также различные музыкальные коллективы.

Речной карнавал прошел в Петербурге уже в четвертый раз в рамках проекта "Санкт-Петербургская Морская Ассамблея". По словам организаторов, карнавал - традиция, направленная на повышение туристической заинтересованности в Петербурге как в одном из центров морской и речной культуры России.