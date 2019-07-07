Фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян отмечает 80-летие

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Известный фотожурналист, корреспондент Фотохроники ТАСС Владимир Мусаэльян, работавший много лет личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, в понедельник отмечает 80-летний юбилей.

Трудовой стаж Мусаэльяна в агентстве - почти 60 лет, в Фотохронику он пришел в 1960 году. Его первые репортажи были посвящены сельскому хозяйству. С 1967 по 1971 годы он рассказывал стране и миру о покорении космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет, строительство Байконура. Среди героев его снимков - Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. Но "визитной карточкой" мастера стали снимки генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, личным фотографом которого Владимир Гургенович был на протяжении почти 14 лет.

В преддверии юбилея Мусаэльян поделился в интервью ТАСС воспоминаниями о своей работе с Брежневым, другими руководителями СССР. Он рассказал, через какие препоны прошел, чтобы войти в круг доверенных лиц Брежнева, почему хотел бросить работу "личника" советского лидера, а также о самых сложных героях своих снимков, которых в архивах ТАСС насчитывается, по его признанию, более 3 тыс.

"Убежден, что не человек выбирает профессию, а наоборот - профессия его. И делает служку. Я служил верно, поэтому есть результаты. Больше скажу: сам себе завидую, - поделился Мусаэльян. - Мог ведь не оказаться в ТАСС, жизнь сложилась бы по-другому <...> Проехал Советский Союз вдоль и поперек, дрейфовал на льдине у географической точки Северного полюса, замерзал там. Изнывал от жары в Кушке, снимая наших пограничников на границе с Афганистаном. Любовался красотами Дальнего Востока. Фотографировал высадку морской пехоты в Балтийске. Два раза пересекал экватор. Видел Тадж-Махал в Агре, пещеру Элефанта в Бомбее, Баальбек в Ливане, могилу Шекспира в Англии, бегал по Китайской стене <…> За все - спасибо ТАСС и профессии".

Вклад в историю

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов пожелал юбиляру от имени всего коллектива агентства крепкого здоровья, благополучия, энергии и вдохновения. "В качестве личного фотокорреспондента первых лиц государства Вы смогли совместить две разные сферы деятельности - творчество с официальной работой. И самое ценное - как бы ни складывалась история России - Вы сохранили верность принципам и добрую память о людях, с которыми Вам довелось работать долгие годы", - говорится в поздравлении Михайлова.

Гендиректор также подчеркнул, что для всех тассовцев Мусаэльян является надежным и добрым товарищем, отзывчивым коллегой, мудрым наставником.

В честь юбилея в витринных окнах ТАСС развернется выставка фоторабот Мусаэльяна.

Друзья и коллеги Владимира Гургеновича отмечают его отзывчивость и готовность всегда прийти на помощь, а также высокий профессионализм и огромный вклад в историю фотографии. Известный фотожурналист, личный фотограф первого президента РФ Бориса Ельцина Дмитрий Донской в беседе с корреспондентом ТАСС вспомнил, как Мусаэльян помог ему в работе. "Когда при Брежневе закрыли АПН, я много работал с Анатолием Карповым, спорт же снимал, и в это время случается награждение Карпова, а АПН не аккредитовывают в Кремль на награждение, - поделился историей Донской. - Звоню Володьке, спрашиваю, что делать? Он говорит, ладно, я тебя посажу в машину, не переживай, заберу, и ты со мной пройдешь и все снимешь. Я поехал с ним, он меня провез <...> держал меня за руку и провел на съемку".

Донской пожелал Мусаэльяну долголетия и хорошего здоровья. "Он добрый, очень добрый, я знаю много его сумасшедших и чистых, и честных поступков, он людям с удовольствием помогал, когда мог. У меня ближе человека нет, по всем правилам жизни", - сказал Донской.

Свои добрые пожелания передал Эдуард Песов - личный фотограф восьми министров иностранных дел, также работавший в Фотохронике ТАСС. "Могу пожелать всего наилучшего в его творческой деятельности. Он оставил заметный след в истории российской фотографии. Всех благ ему и благополучия! Оставаться таким же бодрым, успешным мастером российской фотографии", - сказал Песов.

Калерия Кислова, которую с подачи Брежнева называли "мисс телевидения" и которая занимала пост главного режиссера программы "Время" несколько десятилетий, назвала работу с Мусаэльяном "великим счастьем". "Мы действительно очень дружно работали, он удивительный человек! Он удивительный мастер, очень интеллигентный, очень выдержанный, настолько внимательный, поразительный человек. Мы с ним работали параллельно, все-таки я - телевидение, он - ТАСС, он был действительно самым-самым личным фотографом, фотокорреспондентом при генеральном секретаре, я никогда больше такого не встречала, чтобы так внимательно к другим коллегам относились", - вспоминает она.

Фотомастер

Мусаэльян, помимо Брежнева, фотографировал нескольких руководителей СССР - Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, с 1994 года был парламентским фотокорреспондентом ТАСС.

Мусаэльян - лауреат многих конкурсов и премий, в том числе - премии правительства России в области средств массовой информации - за персональный вклад в развитие средств массовой информации; высшей награды Союза журналистов России "За честь и достоинство". На его счету четыре премии World Press Foto, включая престижнейшую высшую награду "Золотой глаз". Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, награжден многими медалями.

3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Мусаэльяна орденом Почета - "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".