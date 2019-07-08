Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана

ДАМАСК, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Инспекторы контрольно-пропускного пункта (КПП) на сирийско-ливанской границе ежедневно фиксируют возвращение беженцев. Об этом журналистам сообщил инспектор Хасан Сали.

"Мы проверяем документы, у некоторых нет паспортов. Мы выдаем временное разрешение на въезд. Людям еще предстоит пройти проверку в нашей миграционной службе", - сказал он.

Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из автобусов до заполнены вещами: коврами, матрасами, сумками с одеждой, мебелью. Благодаря тому, что обстановка на большей территории Сирии нормализовалась и жить стало безопасно, беженцы едут домой - воссоединяются семьи. Так, после нескольких месяцев разлуки встретились сестры Имман и Самар. Они покинули Сирию во время боевых действий в Восточной Гуте - старшая сестра Имман вернулась домой полгода назад, теперь возвращается младшая.

"Террористы обстреливали ракетами постоянно нашу деревню, и мы просто начали бояться за детей, потому что они могли умереть в любой момент. Сейчас мы решили вернуться, потому что война прекратилась, электричество есть и вода есть, все условия для жизни", - говорят сестры Самар и Имман Усман.

Слезы после долгой разлуки

Ахмад Саид едет домой с женой и тремя детьми. После возвращения в Сирию он планирует восстановить свое жилье, а потом заняться сельским хозяйством. В планах - выращивать вместе с женой и детьми картофель, огурцы, помидоры и фасоль. В Западной Гуте у Ахмада свой земельный участок.

"В Ливане нам было тяжело. Мало денег, жить негде, сейчас в нашей деревне нормальная ситуация - боевики ушли, поэтому мы хотим вернуться домой", - говорит он.

Вместе с Ахмадом возвращается друг семьи по имени Эззат. В Гуту он едет, чтобы разведать ситуацию. Говоря о Сирии и возвращении домой, мужчина начинает плакать.

"Я хочу вернуться в свой дом. Потому что это моя страна, я хочу жить в своей стране. Первые полтора года мы в Ливане еще кое-что получали - гуманитарную помощь, а потом все, и сирийские беженцы нищенствовали и в Ливане", - говорит Эззат Шарбаджи.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Большая часть страны находится под контролем правительства Сирии. Под контролем террористов остается провинция Идлиб на севере страны. На юге Сирии оккупированным США остается район Эт-Танф - здесь же расположен лагерь для беженцев "Эр-Рукбан" с тяжелыми условиями для проживания.