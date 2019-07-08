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Спасатели эвакуировали двух туристов, травмированных в горах в Бурятии

Они пострадали в результате камнепада

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали двух туристов, получивших травмы во время камнепада в горах в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В минувшее воскресенье, в 16:55 (11:55 мск) на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение, что в результате камнепада пострадали два человека и самостоятельно передвигаться не могут. На место происшествия выехали спасатели. Один из пострадавших, житель Иркутской области, получил перелом бедра. Второй, житель Мухоршибирского района, получил открытый перелом голени. Оба пострадавших направлены в Тункинскую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве ТАСС уточнили, что туристы путешествовали вдвоем.

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