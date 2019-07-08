Хайкоу стал лидером в списке городов Китая с самым чистым воздухом

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июля. /ТАСС/. Административный центр китайской южной островной провинции Хайнань - город Хайкоу - занял первую строчку в рейтинге из 168 городов Китая с самым чистым воздухом. Данные за период с января по май этого года опубликованы Министерством охраны окружающей среды КНР.

Как сообщает ведомство, средний уровень концентрации твердых мелких частиц РМ 2,5, являющихся основным источником смога, в воздухе Хайкоу в первые пять месяцев текущего года составил приблизительно 27 микрограммов на 1 куб. м при максимально допустимой норме ВОЗ в 25 микрограммов на 1 куб. м.

Вторую строчку рейтинга занимает город Лхаса - административный центр Тибетского автономного района. Замыкает тройку лидеров Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай).

Среди последних в списке оказалось немало городов из северных районов КНР - в зимнее время проблема загрязнения воздуха встает там достаточно остро, особенно в отопительный сезон (ноябрь-март), когда работающие на полную мощность угольные электростанции и бойлерные выбрасывают в атмосферу много угольной пыли. Нередко концентрация твердых мелких частиц РМ 2,5 в провинциях Северного Китая достигает отметки в 200 и выше микрограмм на 1 куб. м, что в восемь раз больше максимально допустимой нормы ВОЗ.

В зимний период власти на местах предупреждают население об ухудшении экологической обстановки и вводят дополнительные меры для улучшения ситуации - приостанавливают работу промышленных предприятий и строек, а также вводят временные запреты на движение грузового и пассажирского транспорта в городах.

В последние годы особое внимание в Китае уделялось также замещению используемого во время зимнего периода угля экологически чистыми источниками энергии. Кроме того, в стране принимаются активные меры по модернизации системы общественного транспорта: все больше китайцев отдают предпочтение велосипедам и электромобилям. Последние активно внедряются на Хайнане - власти провинции делают все возможное, чтобы не только сохранить уникальную природу острова, но и превратить его в международный центр туризма.