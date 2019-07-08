Ростех в июле поставит в МФЦ первые "КриптоБиоКабины" для оформления загранпаспортов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" ГК "Ростех" впервые представил на выставке ИННОПРОМ серийный образец "КриптоБиоКабины" (КБК) для оформления и выдачи заграничных паспортов. Уже в июле первые 14 комплексов оборудования в многофункциональные центры РФ, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Ростеха.

"Ростех готов предложить многофункциональным центрам решение, основанное на отечественных разработках нового поколения. КБК упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Уже в июле 2019 новыми КБК будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Функционал "КриптоБиоКабины" позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом. При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового поколения. С помощью этого оборудования полностью можно автоматизировать процесс оформления и выдачи таких документов. Прототип "КриптоБиоКабины" был впервые представлен в июле 2018 года. С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на отечественные.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.