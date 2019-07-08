Музей коллекции великого князя Романова откроют в его бывшем дворце в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 июля. /ТАСС/. Музей коллекции изобразительного и прикладного искусства, принадлежавшей великому князю Николаю Константиновичу Романову (1850-1918), будет открыт в его бывшем дворце в столице Узбекистана. Об этом в понедельник сообщил ТАСС министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев.

"Вопрос об открытии музея Романовской коллекции в бывшем дворце князя Николая Романова прошел всестороннее обсуждение и находится в стадии решения", - сказал министр.

В настоящее время Романовская коллекция, включающая картины и скульптуры знаменитых российских и европейских художников, составляет основу экспозиций Государственного музея искусств Узбекистана.

Дворец великого князя Николая Романова был построен в Ташкенте в 1891 году по проекту архитекторов Вильгельма Гейнцельмана (1851-1908) и Алексея Бенуа (1838-1902). Он является одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы Узбекистана. В советское время в нем размещался музей, а затем республиканский дом пионеров. После распада Советского Союза здание использовалось как Дом приемов Министерства иностранных дел Узбекистана. Три года назад оно было передано на баланс хокимията столицы и с тех пор пустует.

Недавно, как сообщило Национальное информационное агентство (УзА), в нем был обнаружен богатейший клад из десятков древних религиозных рукописей и книг на тюркском, английском, французском, немецком и арабском языках по истории Европы и Азии, а также икон, топографических карт, золотых, серебряных и медных монет lX-XlX веков. Историки и археологи не сомневаются, что найденные сокровища принадлежали высланному во второй половине XlX в ссылку в столицу Туркестанского края князю Николаю Романову, который был широко известен как страстный коллекционер предметов искусства, истории и религии.