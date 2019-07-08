Барк "Седов" вышел из Балтийска в завершающий рейс навигации-2019

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейшее в мире учебное парусное судно "Седов" отправилось в третий рейс навигации 2019 года в понедельник из порта Балтийск (Калининградская область). Впервые за последние два года на его борту находится большая группа курсантов из Мурманска, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота Ирина Образцова.

"Парусник "Седов", 6 июля прибывший из очередного плавания, сегодня из Балтийска отправился в очередной, завершающий навигацию-2019, учебный рейс", - сказала она. Образцова напомнила, что непогода в Балтийском море и подъем уровня воды в морском судоходном канале не позволили "Седову" пройти в назначенный день в порт приписки Калининград, стихия почти на двое суток сдвинула вынужденную в связи с этим швартовку в порту Балтийска, а затем и выход в очередной рейс.

Она отметила, что на борту барка, который в апреле 2017 года был передан от Мурманского технического университета Калининградскому государственному техническому университету (в его состав входит БГА), находятся 68 курсантов-практикантов из столицы Арктики. Это первая группа мурманчан, которая после передачи парусника проходит практику на "Седове" на Балтике вместе со своими калининградскими коллегами.

"Впереди посещение финского Раахе, куда держит курс барк", - отметила представитель академии. Российский парусник приглашен на празднование 370-летия этого города-порта, расположенного на берегу Ботнического залива.

По завершении рейса и в целом навигации 2019 года, барк "Седов" начнет подготовку к кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она начнется в декабре 2019 года. В масштабной экспедиции примут участие также фрегат "Паллада" и барк "Крузенштерн", который также эксплуатирует Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота.