Американские летчики отправились из Аляски на Чукотку с "перелетом дружбы"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Группа американских летчиков на частных самолетах отправилась в воскресенье с "перелетом дружбы" из города Ном на Аляске в бухту Провидения на восточном побережье Чукотки. Об этом сообщила ТАСС организатор акции Тэнди Уоллак.

Участники экспедиции ставят перед собой задачу продемонстрировать, что сообщение по воздушной трассе Б369, соединяющей бухту Провидения и Ном, продолжается. В перспективе же они надеются на возобновление регулярного авиасообщения между Аляской и Дальним Востоком.

По их словам, похолодание в отношениях между двумя странами привело в последние годы к тому, что воздушный маршрут практически перестал использоваться. Они опасаются, что в случае, если ситуация не изменится, он может быть и вовсе закрыт даже по документам. "Проект является плодом совместных усилий компании "Околополярные экспедиции" и Ассоциации пилотов Аляски, наша задача - показать, что воздушная трасса продолжает функционировать и будет сохранена. Мы воспринимаем себя как "воздушных послов", которые помогают поддерживать связь между Чукоткой и Аляской", - рассказала Уоллак корреспонденту ТАСС.

"Обе организации уже на протяжении многих лет поддерживают отношения с властями Чукотки и национальным парком "Берингия". Этот полет является примером нашего продолжающегося сотрудничества", - отметила она. "У Аляски и Чукотки очень прочные связи, и мы хотим их развивать", - добавила организатор авиаэкспедиции.

По словам Уоллак, в полете участвовали два частных самолета с шестью людьми на борту. Изначально состав должен был быть более расширенным: шесть самолетов и одиннадцать человек, а вылет намечался на 23 июня, однако этим планам помешала погода. "Большая часть группы отправилась в Ном, однако в воскресенье, 23 июня, погода оказалась недостаточно благоприятной [для вылета]", - рассказала она. В связи с этим отправление пришлось перенести на две недели.

Полет в итоге занял менее трех часов. Самолеты вылетели 7 июля в районе 14:00 по местному времени, однако прибыли в бухту Провидения уже 8 июля: несмотря на географическую близость двух берегов и небольшое время перелета, разница между часовыми поясами составляет 20 часов.

"Перелет дружбы" 1988 года

Во времена холодной войны между Чукоткой и Аляской не существовало прямого авиасообщения. Долгое время приходилось проделывать чуть ли не кругосветное путешествие, чтобы попасть по сути на соседний берег: например, в качестве варианта был перелет из Анадыря в Магадан, затем в Москву, Париж, Вашингтон, Чикаго и, наконец, Анкоридж на Аляске.

В 1988 году самолет компании Alaska Airlines совершил 379-километровый перелет через Берингов пролив, ознаменовавший открытие воздушной границы между двумя странами. Тогда на нем прибыла делегация из 87 человек, в составе которой был губернатор Аляски Стив Каупер, сенатор от этого штата Фрэнк Мурковски, мэр города Ном Джон Хэнделанд, представители деловых и научных кругов, а также американские журналисты. Этот "Перелет дружбы" стал тогда отправной точкой для активизации межрегиональных контактов.

Со временем воздушный мост через Берингов пролив заработал. По словам участников нынешней авиаэкспедиции, еще в начале 2000-х годов по воздушной трассе Б369 между бухтой Провидения и Номом совершались многочисленные полеты, перевозки, организовывались туристические поездки. В последние годы, однако, этот поток практически иссяк.

Восстановление авиасообщения

Ранее посол России в США Анатолий Антонов по итогам поездки в штат Аляска заявил о том, что руководителям регионов на Дальнем Востоке России, по его мнению, стоит заняться вопросом восстановления авиасообщения с Аляской. По его словам, подобное оживление межрегионального взаимодействия даст не только экономический и политический эффект, но будет также результативно для улучшения взаимоотношений между народами двух стран. Он подчеркнул, что вопрос о необходимости восстановления авиасообщения неоднократно поднимался в ходе его встреч с властями и представителями общественности на Аляске. В частности, назывались Магадан, Хабаровск и Иркутск - те населенные пункты в России, с которыми у городов Аляски есть побратимские связи.

В конце июня российская авиакомпания "Якутия" объявила о том, что возобновляется прямой рейс из Якутска в Петропавловск-Камчатский с дальнейшим перелетом в Анкоридж. В нынешнем году, однако, будет выполнено всего три рейса туда и обратно по воскресеньям: два в августе и один - в сентябре.