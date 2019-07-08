В Подмосковье двое сотрудников МВД незаконно поставили на учет более 200 мигрантов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников управления по вопросам миграции подмосковного главка МВД обвинены в организации нелегальной миграции более 200 граждан Узбекистана в столичном регионе.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ, "по данным следствия, с апреля по май 2019 года двое госслужащих управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области вместе с пятью соучастниками осуществляли сбор и подачу в отдел по вопросам миграции по городу Москве и ОВМ Ленинского района Московской области недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет". "В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 200 иностранных граждан", - отметили в СК.

Всем семерым соучастникам следователями ГСУ СК РФ по Москве предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенное организованной группой"), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Противоправная деятельность была выявлена во взаимодействии со спецслужбами и сотрудниками полиции. В ходе обысков, проведенных по 16 адресам, изъяты миграционные документы, печати и электронные носители. Четверо обвиняемых заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Как сообщила в свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк, в ходе обысков у обвиняемых изъято более 13 млн рублей. "Злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали различные миграционные документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства иностранных граждан на территории РФ. Свою противоправную деятельность они осуществляли в офисных помещениях, арендованных в Москве и подмосковном Видном", - отметила она.