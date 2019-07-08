Мэр Екатеринбурга назвал две возможные площадки для строительства храма

"Выбирать будем из двух площадок: улица Фурманова и улица Горького [здание бывшего приборостроительного завода], потому что на третьей [на месте взорванной телебашни] уже идет строительство [ледовой арены на 15 тыс. зрителей] к универсиаде", - сказал Высокинский на обсуждении стратегии развития города в рамках международной промышленный выставки ИННОПРОМ.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал две площадки для возможного строительства храма Святой Екатерины, которые войдут в опросный лист.

Рабочая группа, сформированная при гордуме Екатеринбурга, ранее определила три площадки для включения в опрос: на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места возведения храма.

Позднее рабочая группа по месту строительства храма, сформированная при гордуме, назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области.

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