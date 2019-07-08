Туристы аннулировали 30% гостиничных броней на курорте Саирме в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Количество отмененных гостиничных броней туристами на курорте Саирме (край Имерети) достигло 30% после введения временного запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщила менеджер по продажам курорта Нини Геладзе.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

"Временный запрет на авиасообщение между Грузией и Россией сказался и на нашем курорте. Количество отмененных броней достигло 30%. Тут же хочу отметить, что гостиничные брони отменяют не только россияне. Например, в эти дни от отдыха у нас отказались казахстанцы и азербайджанцы. Они также связывают свое решение с вопросом безопасности", - сказала она.

Саирме - лечебно оздоровительный курорт, расположенный в 53 километрах от города Кутаиси. На его территории расположены отели, гостевые дома, спа-центры и развлекательные площадки.

Ранее в понедельник основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сообщил ТАСС, что на черноморских курортах республики туристами из России аннулировано 80% гостиничных броней.