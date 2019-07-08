В Финляндии предложили распространить воинскую обязанность на женщин

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июля. /ТАСС/. Финский Союз военнослужащих выступил с инициативой обновить систему воинской обязанности в стране так, чтобы она в будущем охватывала как мужчин, так и женщин. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Yle.

По мнению главы объединения Матиаса Паюла, снижение привлекательности воинской службы среди молодежи "стало следствием того, что ситуацию в этой сфере считают несправедливой". Он полагает, что равноправный подход и распространение воинской обязанности на женщин изменили бы к лучшему отношение к службе. "До сих пор женщины в армии считаются исключением", - заявил Паюла.

Согласно опросу тысячи человек, проведенному по заказу Yle, большинство финнов отвергает эту идею, однако чуть более 40% местных жителей в возрасте от 15 до 24 лет считают возможным введение для женщин "гражданской службы". Глава финского Минобороны Антти Кайкконен в июне предложил изучить этот вопрос. По его словам, "гражданская служба" женщин могла бы длиться пару месяцев.

В Союзе военнослужащих предложение о "гражданской службе" не поддерживают. Там считают также, что в целом призыв должен основываться на добровольном желании идти в армию, но если желающих окажется недостаточно, у Сил обороны страны должны быть полномочия на то, чтобы добрать недостающее число людей путем обязательного призыва.

В настоящее время воинская обязанность в Финляндии не охватывает женщин и жителей Аландских островов - шведоязычной автономии в составе республики. Военная служба по призыву длится 165, 255 или 347 дней.

Согласно открытым источникам, финская армия на данный момент насчитывает 30,5 тыс. человек. Ежегодно призывного возраста - 18-ти лет - в стране достигают более 20 тыс. юношей и примерно такое же число девушек. Последние в 1995 году получили возможность в добровольном порядке проходить военную службу, причем во всех родах и видах войск, в том числе в силах специального назначения.

В этом году более 1,2 тыс. женщин подали заявки на прохождение добровольной военной службы в вооруженных силах Финляндии. Стабильной прирост числа их обращений, по информации Сил обороны, продолжается примерно с 2006 года. Военную подготовку в сухопутных силах Финляндии в общей сложности прошли более 8,6 тыс. женщин.