В КБР планируют создать центр геномных исследований человека

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) представит проект по геномным исследованиям человека для участия в конкурсе по созданию международного центра геномных исследований. Об этом ТАСС в понедельник сообщил завкафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем университета Анзор Паритов.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ утвердило правила отбора организаций, на базе которых будут созданы центры геномных исследований мирового уровня, заявки принимаются до 15 июля 2019 года.

"Исследования по изучению генома растений, животных и человека в КБГУ ведутся более 10 лет на базе медико-биологического центра (МБЦ). Сейчас мы работаем по нескольким направлениям: изучаем генетическую предрасположенность человека к формированию черт темперамента, занимаемся методикой ранней диагностики рака молочной железы и других моногенных и мультифакторных заболеваний, а также исследуем молекулярно-генетические основы долголетия и продолжительности жизни. На основе этих исследований мы готовим заявку и будем подавать ее в Министерство науки и высшего образования РФ, чтобы получить поддержку в создании центра геномных исследований", - сказал Паритов.

За время работы МБЦ бакалавры и магистры выполнили 100 выпускных работ, изданы четыре монографии и восемь учебных пособий. "Получены патенты, ноу-хау, и проводится подготовка с выдачей сертификатов по программе повышения квалификации "Молекулярно-генетические методы в науках о живой природе". Мы работаем с институтом биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, институтом общей генетики им. Н. И. Вавилова, Всероссийским институтом им. Н. И. Вавилова. В 2010 году участвовали в международном проекте по полногеномному секвенированию геномов людей из различных популяций мира (16 народов Северного Кавказа)", - отметил собеседник агентства.

Исследования

Ученые собрали большой банк данных и провели сотни интервью и анкетирований. Так, банк данных больных раком молочной железы и здоровых женщин, проживающих в Кабардино-Балкарии, содержит 500 образцов, по долгожителям - 300.

"Наши сотрудники исследуют гены, которые могут показать, что человек предрасположен к алкоголизму или наркомании, это можно сделать на разной стадии, а потом психологи и генетики, объединившись, могут корректировать, чтобы подобная зависимость не развивалась у человека. Что касается исследований рака, то мы предлагаем подбирать для каждого человека такое лечение, которое поможет конкретно ему, с учетом генетической предрасположенности восприятия того или иного препарата или метода лечения. Также мы разрабатываем новые методы исследования "гена долголетия" на основе представителей коренных народов республики", - пояснил Паритов.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.