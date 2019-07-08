В России вступило в силу положение, регламентирующее оказание паллиативной помощи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, разработанное и утвержденное Минздравом и Минтрудом, вступило в силу 8 июля. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Положение, регламентирующее оказание паллиативной помощи в России, вступило в силу 8 июля. Одно из новшеств федерального закона, прописанных в положении, - бесплатное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях", - сообщили в министерстве.

Документ определяет порядок взаимодействия между организациями, работающими в сфере здравоохранения, в том числе медиками, учреждениями социальной защиты и общественниками. Паллиативные пациенты получат государственную гарантию на полагающиеся им соцуслуги - например, возможность в кратчайшие сроки оформить инвалидность, если для этого имеются показания, или получить бесплатные медицинские изделия для использования в домашних условиях. Документ также гарантирует получение паллиативной помощи на более высоком уровне проживающим в стационарных учреждениях социальной защиты: психоневрологических диспансерах, домах-интернатах и других учреждениях, подведомственных Минтруду.

"Важное качество документа - нормативное обоснование взаимодействия медицинских учреждений с некоммерческими общественными, волонтерскими и религиозными организациями, что отражает саму суть паллиативной помощи, комплексный и междисциплинарный подход в ее оказании. Вступление в силу положения означает переход на принципиально новый уровень интеграции паллиативной помощи в систему здравоохранения", - добавили в пресс-службе.

Как отмечали ранее в Минздраве, положение также вводит новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. Согласно документу, паллиативная помощь взрослым и детям теперь имеет единую методологическую основу. По словам главных внештатных специалистов Минздрава по паллиативной медпомощи и по детской паллиативной помощи Дианы Невзоровой и Елены Полевиченко, единство системы понятий, терминов и управления обеспечит преемственность детских и взрослых паллиативных служб.

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию озвучил необходимость ускорить развитие в стране паллиативной помощи. Также по итогам заседания Государственного совета в конце декабря 2018 года он дал поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу развития данного вида помощи в каждом регионе страны.