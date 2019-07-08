Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Калининский районный суд Петербурга приостановил на 90 суток работу кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Петру Горбунову, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности бистро ИП Горбунов П. И. на срок 90 суток", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что в суд после проверки заведения были представлены материалы, согласно которым в кафе выявлены грубые нарушения. В частности, на одном и том же столе или в одной и той же емкости повара могли обрабатывать и сырые, и готовые продукты. Кроме того, у сотрудников кафе не оказалось санитарных книжек, а на продукты не было сопроводительных документов об их качестве.

В конце июня в кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных произошло массовое отравление шаурмой. Изначально сообщалось, что пострадали 26 человек, однако затем число заболевших превысило 50 человек, из них более 30 были госпитализированы, у пострадавших был диагностирован сальмонеллез.

По данным администрации Калининского района, люди отравились соусом для шаурмы из сырых яиц. Городское управление Роспотребнадзора проводило проверку заведения, а также поставщика продуктов в ресторан, в ходе которой было установлено, что кафе открылось за месяц до инцидента, однако о начале его работы органы власти не уведомляли. Кроме того, ведомство сообщало о готовности выступить в суде для получения моральной и материальной компенсации пострадавшими.