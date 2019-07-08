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В "Единой России" пообещали не пропустить изменения в ПДД без общественного обсуждения

ГИБДД выступила с целым рядом неоднозначных инициатив, отметила депутат Госдумы Ольга Баталина

ТАСС, 8 июля. "Единая Россия" заблокирует предлагаемые ГИБДД изменения правил дорожного движения, если они не пройдут общественное обсуждение и оценку социальных последствий. Об этом заявила в понедельник замсекретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Ольга Баталина, комментируя сообщения о якобы планирующемся переписывании ПДД.

"ГИБДД в последнее время выступила с целым рядом неоднозначных инициатив: то нештрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 км/ч, то отменить 50% льготу при оплате штрафов, то в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости", - отметила Баталина, слова которой приводит партийная пресс-служба. Парламентарий напомнила, что до настоящего момента все предлагаемые ГИБДД инициативы партийной поддержки не получили.

"Могу сказать однозначно: без общественного обсуждения и оценки социальных последствий "Единая Россия" такие нововведения не пропустит", - подчеркнула она.

Баталина заверила, что партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" постоянно отслеживает правоприменительную практику и предлагаемые изменения в ПДД. Она также пригласила экспертное сообщество присоединиться к работе партпроекта и высказать свое мнение по предлагаемой кардинальной ревизии правил дорожного движения.

Ранее интернет-издание Ura.ru сообщило о создании ГИБДД рабочей группы, которая займется анализом и улучшением правил дорожного движения.

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

Теги
Баталина, Ольга Юрьевна"Единая Россия"
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