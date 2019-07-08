Спикер Рады призвал лишить лицензии украинский телеканал за попытку провести телемост с РФ

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины должен немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne за попытку провести телемост Киев - Москва.

"Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. А также призываю Нацсовет по телевещанию немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о том, чтобы лишить украинское СМИ лицензии на вещание", - отметил он, комментируя инициативу телемоста. При этом саму идею теледебатов с Москвой Парубий назвал "провокацией антиукраинских сил" и "информационным прорывом врага".

Председатель парламента уверен, что в конце концов телемост не состоится. "Телемост не имеет права произойти ни на этой неделе, ни вообще когда-либо. Мы должны мобилизовать все силы <...>, чтобы не допустить его", - призвал он.

7 июля в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий. Телеканал NewsOne в понедельник пояснил, что телемост должен заставить политиков пойти на открытый диалог ради мира.

В эти минуты здание телеканала пикетируется противниками телемоста. Кроме того, националистические силы пообещали в 14:00 провести митинг у здания офиса президента Украины с требованием незамедлительной реакции главы государства на данную инициативу.