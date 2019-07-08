Власти Грузии усмотрели в брани в эфире "Рустави 2" попытку госпереворота

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России являются повторной попыткой госпереворота, который недавно был предотвращен грузинскими правоохранителями. Об этом в понедельник заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский на брифинге.

"Грязная политическая провокация, которую увидело в эфире "Рустави 2" грузинское общество, представляет повторную попытку государственного переворота, <...> целью которой является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами (Грузией и РФ - прим. ТАСС), экономических проблем для граждан Грузии, провоцирование санкций", - сказал Вольский, отметив, что скандальный эфир журналиста создает риски находящимся в России гражданам Грузии.

По словам вице-спикера, высказывания Габунии не являются обычным редакционным эксцессом частной телекомпании, а служат частью "многолетней войны" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" против грузинского народа.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.