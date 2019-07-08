{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"

Комиссия по коммуникациям Грузии: брань в эфире "Рустави 2" - не проявление свободы слова

"Выражение мысли в подобной форме является неэтичным и непристойным", отмечается в заявлении

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России не имеют ничего общего со свободой слова и выражения. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.

"Мы считаем, что то, что видели в эфире "Рустави 2" 7 июля, не имеет ничего общего со свободой слова и выражения. Выражение мысли в подобной форме является неэтичным и непристойным. Антигосударственные заявления, содержащие язык ненависти и провоцирующие насилие, носят серьезную опасность для нашей страны и граждан", - сказано в заявлении.

В комиссии по коммуникациям считают, что заявления Габунии выходят за рамки международных стандартов и наносят вред всему грузинскому журналистскому сообществу.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.

Теги
ГрузияРоссияОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года
В инженерные системы электростанции внедрят специальные технологии для минимизации энергопотребления
Читать полностью