В Ингушетии пересмотрят региональный закон после жестокого избиения девочки 7 лет

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Ингушетии считают необходимым в рамках регионального закона проработать правовые нормы, чтобы предотвратить случаи избиения детей, как в ситуации с 7-летней девочкой, которую предположительно избила тетя, сообщил ТАСС депутат Народного собрания региона Ильяс Богатырев.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

"Нами будет произведен мониторинг действующего законодательства и будут кое-какие изменения внесены, если мы придем к выводу что те или иные моменты надо изменить или ужесточить. Это будет в рамках регионального законодательства, которое не может противоречить федеральному законодательству. Но в рамках допустимого, мы сделаем все возможное", - сказал Богатырев.

По его словам, для Ингушетии, в которой нет случаев, когда дети передавались бы в детские дома или бросались родственниками, этот случай стал первым и вызвал шок у жителей региона.

"Для Ингушетии это вопиющий случай, повергший в шок. В нашем регионе нет детских домов, потому что даже если оба родителя погибли, то детей на попечение забирал тейп, то есть социальные институты народные у нас работают и таких случаев еще не было. Я даже не знаю, как комментировать эту ситуацию, это чудовищно", - добавил депутат.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания. По словам Богатырева, когда девочка поправится, будет назначать судебно-медицинские экспертизы.