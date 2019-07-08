В ЛДПР предложили напоминать о "гибели от русского меча" у захоронений иностранных военных

ТАСС, 8 июля. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ставить табличку с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" у могил иностранных военных, сражавшихся против Российской империи или СССР. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается на расстоянии не более 1 метра от входа на захоронения военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или СССР, на территории РФ устанавливать информационные таблички с текстом "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" на русском языке и на государственном языке (государственных языках) иностранных государств, чьими гражданами были данные военнослужащие", - говорится в пояснительной записке. Согласно ей, оплачивать расходы по установке такой таблички должны будут соответствующие иностранные государства.

По словам Дегтярева, на Западе "нет не только критики уравнивания в правах ветеранов Великой Отечественной войны и нацистских союзников в бывших советских республиках, но и в рамках псевдопацифистской идеологии возникают предложения предать забвению отличие между нападавшими и обороняющимися и характеризовать военных из войск агрессора как жертв, вынужденных выполнять приказы своего командования". Подобной точки зрения, в частности, придерживались многие офицеры нацистской Германии, отметил он.

"А представители Народного союза Германии в 2018 году, по данным волгоградских СМИ, предлагали создать на военном мемориале Россошки (военно-мемориальное кладбище к северо-западу от Волгограда в Городищенском районе - прим. ТАСС) постоянно действующую экспозицию из десяти стендов о немецких солдатах, офицерах и военных врачах, включая [командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала] Паулюса, с биографиями, наполненными позитивными фактами и наводящими на мысль, что причиной их появления у Сталинграда стали превратности судьбы", - пишет парламентарий.

Подобная ситуация складывается и с памятью о нашествии войск Наполеона в 1812 году, полагает представитель ЛДПР. "Французский император, считавшийся в 19-м веке узурпатором, в современной Франции стал важной исторической фигурой. С конца прошлого века Наполеон неизменно занимает второе место среди исторических персонажей, которые сыграли самую большую роль в истории Франции, уступая лишь [лидеру движения Сопротивления, позднее президенту Франции] Шарлю де Голлю", - указал он.