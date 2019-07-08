Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве сможет самостоятельно вырабатывать до 10% потребляемой электроэнергии благодаря установке солнечных батарей на крыше. Это станет возможным после реконструкции, в ходе которой она превратится в новое культурное пространство столицы, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

Электростанция на Болотной набережной работала с 1907 года, а в 2015 году была выведена из эксплуатации. Сегодня фонд V-A-C создает на ее территории культурное пространство. На площадке будут проходить выставки, кинопоказы, концерты, спектакли, будут работать открытые мастерские, куда сможет записаться любой желающий. Запуск мастерских при ГЭС-2 запланирован на осень 2019 года, а к весне 2020 года комплекс должен открыться целиком.

"ГЭС-2 станет одним из немногих в Москве зданий, использующих возобновляемые источники энергии. На крыше здания установят солнечные батареи общей площадью 5 тыс. кв. м - это позволит регулярно вырабатывать до 10% потребляемой электроэнергии. Кроме того, во все инженерные системы ГЭС-2 - от вентиляции до освещения - внедрят специальные технологии для минимизации энергопотребления", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений. В Москомархитектуре добавили, что трубы бывшей электростанции после реконструкции будут забирать чистый воздух с высоты 74 м для вентиляции помещения. Рядом со зданием будет создана березовая роща. Там под деревьями планируется выстроить специальную систему фильтрации грунта, которая позволит собирать дождевую воду или снег. Накопленная вода будет очищаться и использоваться в целях экономии ресурсов в туалетах и для растений.

По данным ведомства, для создания нового культурного пространства используются в основном местные материалы, чтобы снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду при транспортировке, не применяются материалы, вредные для строителей и посетителей, кроме того, многие стройматериалы содержат вторсырье. Здание ГЭС-2 претендует на получение сертификата LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - рейтинговой системы экологически чистых и устойчивых зданий. Проект реконструкции разработало архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop по заказу фонда V-A-C.