Песков: большинство населения России ознакомились с итогами прямой линии с Путиным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Масштаб телеаудитории "Прямой линии с Владимиром Путиным" периодически меняется, в том числе иногда в сторону сокращения, однако комплексные исследования показывают, что с выступлением президента РФ ознакомилась большая часть населения. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов данные, говорящие о снижении объема телеаудтории этой программы в 2019 году.

"Смотрение (просмотр по телевизору - прим. ТАСС) прямой линии и других выступлений президента - это достаточно волатильный процесс, самые разные факторы на это влияют", - сказал Песков. "В целом телесмотрение имеет волнообразную тенденцию к сокращению, потом отток телезрителей компенсируется и так далее", - отметил он.

"Но если взять комплексно параметры ознакомления гражданами с этой информацией и через интернет, и через обсуждение в соцсетях, то нужно говорить о том, что большинство населения так или иначе приняло участие и в ознакомлении, и в обсуждении итогов прямой линии", - заявил Песков.

Ранее компания Mediascope распространила данные на основе исследований аудитории 4+ в городах с населением от 100 тыс. человек, согласно которым рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории - прим. ТАСС) составил в этом году 7,6%. В последние семь лет этот показатель колебался в районе 8,5%, изменяясь от года к году на 2-3%. Так, в 2013 году рейтинг был на уровне 8,8%, в 2014-м - 10,4%, в 2015-м - 12,2%. В 2016 году этот показатель составил 10,3%, в 2017-м - 8,9%, в прошлом году - 8,3%. В общей сложности программу посмотрели более 5 млн россиян.