Неверов предложил повысить штрафы за нарушения, приводящие к утечке персональных данных

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил обсудить возможность ужесточения ответственности за инциденты в сфере защиты персональных данных граждан.

"Ключевой вопрос, вокруг которого идет основное обсуждение в контексте "экономики интернета", - вопрос безопасности, защита персональных данных", - сказал политик в понедельник на слушаниях, посвященных развитию цифровой экономики. По его словам, необходимо подумать над "повышением штрафных санкций за инциденты, связанные с информационной безопасностью персональных данных".

Кроме того, вице-спикер обратил внимание на прозвучавшее замечание экспертов относительно ключевых показателей программы "Цифровая экономика" в области информационной безопасности. "Должны быть четкие критерии того, на что будут потрачены средства. Это должен быть, повторю, признанный на IT-рынке российский продукт и должна быть увязка с суммой причиненного ущерба за инциденты и сбои", - указал он.