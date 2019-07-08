Что Facebook на самом деле может делать с вашими фотографиями и другими личными данными?

Это неправда. "Бородатый" фейк всплывает с 2012 года как в русскоязычном Facebook, так и на других языках.

Впервые он появился в англоязычном пространстве. Ранее фейк опровергала пресс-служба соцсети и разоблачал проект Snopes, который был создан для развенчания глобальных слухов и городских легенд. При этом пост продолжает жить: меняются даты — якобы новое правило вступает в силу завтра, с начала осени или нового года.

Подобные публикации мелькают не только в Facebook, но и во "ВКонтакте", во втором случае говорится, понятно, о намерениях соцсети "ВКонтакте" использовать ваши фотографии.

Сегодня, 8 июля, в одном из сообщений, опубликованных час назад, сообщается, что "ВКонтакте" теперь является публичной компанией. Именно поэтому всем пользователям рекомендуется разместить на своих страницах подобное "уведомление приватности".

Авторы этого сообщения уже надеются не на Римский статут — он, кстати, не имеет отношения к регуляции авторского права в соцсетях. Это международный договор, учредивший Международный уголовный суд. А на Бернскую конвенцию — это международное соглашение в области авторского права, впрочем, не имеющее отношения к регуляции соцсетей.