Кузнецова: у врачей есть сомнения в возможности спасти руку избитой в Ингушетии девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля опасаются, что спасти правую руку семилетней девочки, избитой, предположительно, тетей в Ингушетии, будет невозможно. Об этом сообщила журналистам в Ярославле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "Безопасность детства. Лето - 2019. Первые итоги".

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Первоначально врачи предполагали, что правую кисть, пострадавшую больше всего, удастся спасти.

"К сожалению, сейчас те прогнозы, о которых говорили ранее [о спасении правой кисти], не подтверждаются. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", - сказала Кузнецова.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.