Кузнецова: методика лечения избитой девочки из Ингушетии будет известна через неделю

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Методика лечения и прогнозы развития здоровья избитой в Ингушетии семилетней девочки будут известны на будущей неделе, сообщила журналистам в Ярославле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "Безопасность детства. Лето - 2019. Первые итоги".

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Первоначально врачи предполагали, что правую кисть, пострадавшую больше всего, удастся спасти.

"В отношении других медицинских подходов и ситуации развития здоровья именно в отношении того, что будет сделано конкретно, мы узнаем на будущей неделе, когда пройдут все консилиумы. Сегодня приглашают новых докторов, я знаю, что ведутся консультации и с сосудистыми хирургами, вернется хирург Валерий Афанасьевич Митиш, директор клиники Рошаля, который вел по телефону всю операцию с докторами, еще когда девочка находилась в операционной в Ингушетии, шаг за шагом. Он придет для того, чтобы уже окончательные решения были приняты", - сказала Кузнецова.

По ее словам, важен и вопрос реабилитации девочки в семью, в которую она будет определена после выздоровления.

"Все что касается здоровья, врачи решают, она в надежных руках, доктора сделают все возможное. Второй вопрос - как дальше она будет жить. Нужно, чтобы рядом были любящие люди, те, которые помогут забыть ей весь этот кошмар, в котором она находилась", - добавила Кузнецова.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.