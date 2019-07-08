МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста Москва - Киев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", - сказали в пресс-службе.

Ранее телеканал NewsOne, который должен был выступить соорганизатором телемоста с украинской стороны, объявил об отказе участвовать в нем из-за поступающих угроз в адрес коллектива. В ВГТРК отказались от комментариев по данному вопросу.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир считает, что "нельзя осуждать руководство канала, которое обеспокоено прямыми угрозами физического воздействия в адрес своих сотрудников". "Жизнь, здоровье и свобода журналистов являются одним из приоритетов. Но никак нельзя понять и поддержать тех экстремистов, которые при помощи прямых физических угроз лишний раз подтверждают, что для них и понятие свободы слова, и диалога, ведущего к снятию напряженности и решению проблем - ничто", - сказал он ТАСС.

В то же время, он назвал удручающим данное известие. "Новость о том, что украинский телеканал NewsOne вынужден был отказаться от проведения прямого телемоста с российскими коллегами, безусловно, удручает. Этот уникальный телемост мог стать важным шагом на пути начала прямого диалога между обществами наших государств. Он мог бы также посодействовать решению целого ряда наиболее острых, в том числе стоящих перед журналистскими сообществами", - добавил Шафир.

Проведение телемоста между студиями каналов "Россия-1" и украинского NewsOne планировалось на 12 июля.