Правительство включило профилактику абортов в перечень общественно полезных услуг

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о включении услуг по профилактике прерывания беременности по желанию женщины в перечень общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания. Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документом утверждаются услуги по профилактике социального сиротства для предотвращения отказов от новорожденных детей и сокращения случаев лишения родительских прав путем предоставления различной помощи родителям, в частности консультативной, психологической, педагогической, юридической и социальной.

"[Утверждается] профилактика отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав", - отмечается в документе.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщали ранее в Минздраве, в 2018 году в России консультации получили 257,5 тыс. женщин, из них отказались от прерывания беременности 39 тыс. По данным министерства, благодаря профилактике абортов за последние пять лет число абортов по желанию женщины снизилось на 42,5%.