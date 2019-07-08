Посольство запросило встречу с россиянами, задержанными после взрывов на салюте в Минске

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии обратилось к белорусским властям с просьбой о консульском доступе к двум гражданам РФ, которые были задержаны по делу о взрывах фейерверочных изделий 3 июля в Минске. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь российского посольства Сергей Аряев.

"Мы запросили консульский доступ к задержанным гражданам России, - отметил представитель российской дипмиссии. - С 4 июля, когда были задержаны российские граждане, консульские сотрудники сразу же стали заниматься вопросами обеспечения их законных прав".

В частности, как сообщил Аряев, было оказано содействие в подключении адвокатов к делу.

В результате взрыва фейерверочных изделий во время состоявшегося 3 июля праздничного салюта в Минске погибла женщина, 10 человек получили ранения. По данным Минобороны Белоруссии, салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад).

4 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании, следствие усматривает в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Белоруссии.