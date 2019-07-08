Справороссы предложили санкции против грузинского телеканала "Рустави 2"

ТАСС, 8 июля. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме предлагает ввести отдельные санкции в отношении грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" после нецензурных высказываний его телеведущего в адрес руководства России. Об этом заявил в понедельник журналистам первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

"Фракция считает, что та антироссийская вакханалия, которая началась в Грузии и не может прекратиться, заслуживает адекватных ответов. Грузинские товарищи должны понять: они заинтересованы в хороших отношениях с Россией или нет, нельзя сидеть на двух стульях", - отметил политик. "С одной стороны, они хотят продавать в Россию вино, получать наших туристов, продавать [минеральную] воду, а с другой стороны - оскорблять нашу страну, оскорблять наших депутатов, оскорблять наших должностных лиц и при этом делать вид, что они хотят с нами дружить", - констатировал он.

В связи с этим справороссы считают "совершенно актуальным и запрет импорта вина из Грузии, и запрет импорта воды, и запрет денежных переводов из России в Грузию", подтвердил он, комментируя соответствующее предложение лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова. "И также можно рассмотреть некоторые специфические меры в отношении канала "Рустави 2", например, запретить рекламу в российских СМИ продукции тех компаний, которые рекламируются на "Рустави 2", - предложил он.

"То есть, те компании, которые рекламируются на "Рустави 2", не должны иметь права делать это ни на одном из каналов, ни в одном из СМИ РФ", - конкретизировал инициативу депутат. "Мы считаем, что, конечно, Грузия необходима России, нам нужны хорошие отношения, но это должны быть действительно хорошие отношения с обеих сторон, - убежден он. - Нельзя выстраивать добрые отношения, держа камень за пазухой".

"Поэтому мы поддержим те предложения, которые были сделаны по запрету импорта вина, импорта воды, денежных переводов из России в Грузию и другие меры, которые призваны отрезвить грузинскую элиту и вернуть ее в конструктивное русло переговоров с РФ", - заключил Емельянов.