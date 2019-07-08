Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации

ГОРКИ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.

На совещании с вице-премьерами глава кабинета министров поручил своему заместителю Татьяне Голиковой подготовить проект поручений по организации прохождения диспансеризации. "Я его [документ] подпишу, его нужно незамедлительно довести до сведения всех высших должностных лиц в регионах", - указал председатель правительства.

Он напомнил о недавно подписанном распоряжении о проведении в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации. "Главная задача всеобщей диспансеризации - предупредить заболевание и его развитие, причем, это касается не только самых опасных - онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, но и вообще любых, чтобы была возможность вовремя вмешаться, когда медицина или даже простое изменение образа жизни могут помочь. Мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем", - отметил Медведев.

Голикова сообщила, что в 2019 году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан - почти в три раза больше, чем в 2018 году (21 млн человек). При этом она заметила, что "на сам порядок проведения профосмотров и диспансеризации в регионах у людей достаточно много нареканий". По ее словам, для улучшения ситуации уже приняты многие меры, например, изменен сам порядок проведения профосмотров и диспансеризации, после 40 лет диспансеризация должна быть ежегодной, внесены изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, чтобы увеличить тариф на проведение диспансеризации для включения в нее необходимых исследований. Однако вице-премьер констатировала, что регионам необходимо "дать дополнительный импульс" по организации проведения диспансеризации.

Проблемы на местах

Голикова посетовала, что три региона - Оренбургская область, Севастополь и Чукотка не утвердили перечень медицинский организаций, на базе которых должна проходить всеобщая диспансеризация. По ее данным, "в 16 регионах поиск перечня медицинских организаций в доступной информационной системе затруднен, нужно очень серьезно покопаться, чтобы найти, в каких же именно медицинских организациях будет проводиться диспансеризация".

Второй проблемой Голикова назвала нехватку специалистов в поликлиниках в дни и часы, отведенные на диспансеризацию. "Проведение диспансеризации и профосмотров должно осуществляться в вечерние часы и в субботу. Только 14 регионов страны утвердили и разместили на сайтах соответствующие графики работы медицинских организаций", - выразила обеспокоенность Голикова. По ее мнению, регионы могут говорить о том, что у них недостаточно специалистов для проведения полноценной диспансеризации в одном учреждении. Она добавила, что есть случаи, когда нужные специалисты в поликлиниках есть, но работают они только в первой половине дня в будние дни. "Можно привлекать врачей [для проведения диспансеризации] из стационарных учреждений, сегодня в 58 регионах профицит специалистов в стационарах три тысячи, поэтому можно использовать их потенциал, в том числе и работать вахтовым методом, как это и предусмотрено национальным проектом "Здоровье", - подчеркнула вице-премьер. На ее взгляд, "пока еще не все [регионы] к этому ответственно подходят".

Голикова сказала, что "в некоторых субъектах наблюдается формальный подход к организации" диспансеризации. "Мы должны обеспечить удобное прохождение диспансеризации в одном лечебном учреждении", - подчеркнула она. Вице-премьер напомнила, что по национальному проекту 2,2 млрд рублей выделяются социальным службам на приобретение автомобилей, которые будут доставлять пожилых людей из сельской местности и труднодоступных населенных пунктов на прохождение диспансеризации в города. По ее мнению, важно, чтобы пожилой человек, доставленный в медицинское учреждение, не ждал в очереди. Голикова попросила премьер-министра "напомнить регионам об ответственности за организацию этой работы".

"Мы продолжим мониторинг за ситуацией. Рассчитываем, что в намеченные сроки запланированные мероприятия проведем", - отметила Голикова.