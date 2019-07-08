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Медведев пошутил о сезоне отпусков на совещании с вице-премьерами

Из 10 заместителей главы правительства на совещании присутствовали семь
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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал традиционное по понедельникам совещание с вице-премьерами с шутки про сезон отпусков.

"Сразу видно, что настало лето, за этим столом нас стало меньше", - с улыбкой заметил председатель правительства.

У главы кабинета министров 10 заместителей, из которых семь присутствовали на нынешнем совещании.

Это первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Максим Акимов, Виталий Мутко, Юрий Трутнев.

Отсутствовали вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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