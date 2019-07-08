Главы и губернаторы возглавят комиссии по чрезвычайным ситуациям в регионах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) в российских регионах будут возглавлять главы регионов и органов местного самоуправления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Совет Федерации одобрил принятые Госдумой федеральные законы "О внесении изменений в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", - сказали в министерстве.

Документ был разработан МЧС России, он конкретизирует состав, полномочия и задачи органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). "Важные изменения коснулись председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов. Теперь их функции возлагаются на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут возглавлять главы местных администраций", - подчеркнули в МЧС России.

В министерстве отметили, что федеральный закон уточняет условия установления и порядок принятия решений об установлении уровней реагирования на чрезвычайные ситуации в зависимости от их характера и развития. Кроме того, внедряется современная система планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Документ решает задачи обеспечения четкого соответствия состава органов управления и сил масштабам бедствия, определения ответственности конкретных органов управления и руководителей за организацию дополнительных мер по защите населения и территорий", - добавили в МЧС.

В соответствии с законом, сказали в МЧС, ускорятся выплаты финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС федерального и межрегионального характера. "Люди будут получать помощь из средств регионального бюджета, а понесенные при этом российскими регионами расходы будут возмещаться из федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, законами уточняются полномочия правительства, органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В МЧС отмечают, что принятые законы направлены на повышение эффективности функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.